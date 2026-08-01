Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı duruşun, FETÖ'nün milli iradeyi hedef alan darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında belirleyici olduğunu ifade etti.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gece sergilediği liderliğin, Türkiye'nin demokratik düzeni ve milli egemenliği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, FETÖ ile mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Açıklamasında, FETÖ'nün bazı ülkelerde çeşitli çevreler tarafından korunmaya devam ettiğini de dile getiren Çelik, terör örgütüne yönelik mücadelenin yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da kesintisiz sürdürüleceğini kaydetti.

Yakalanan şüphelinin kimliği, nerede ve hangi operasyon kapsamında gözaltına alındığına ilişkin ise henüz resmi makamlar tarafından ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Yetkililerin soruşturmaya ilişkin yeni açıklamalar yapması bekleniyor.