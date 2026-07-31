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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uluslararası alanda nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla Şişli ilçesinde operasyon yürütülmüş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonlarda, yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapıldığı, kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen 54 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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