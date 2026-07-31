Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada sanıklar ve avukatlarının savunmaları alındı. Savunmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık iki saat ara veren mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

16 sanık tahliye edildi

Mahkeme, tutuklu sanıklardan İldam Aydın B., Mehmet Fatih Ç., Orhan Ç., Muttalip K., Ayşegül E., Murat Noyan R., Yusuf Berat R., Zafer R., Serkan Ç., Tarık T., Sertaç A., Tolga Ş., Ümit İ., Mehmet Ziya A., Nevzat G. ve İsmail D.'nin tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilen bazı sanıklar hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü gibi adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildi.

Mustafa Bozbey'in tutukluluğu devam edecek

Mahkeme heyeti, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçici tedbirle uzaklaştırılan Mustafa Bozbey ile birlikte eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Hüseyin Gür, Muhkim Demirtaş, Naci Kale ve Şemsi Oğuz'un da aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin devam etmesi ve isnat edilen suçların niteliğini gerekçe göstererek tutukluluk hallerinin sürmesine karar verdi.

Birleştirme talebi ve yeni duruşma tarihi

Mahkeme ayrıca, dava dosyasının Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kamu davasıyla birleştirilmesine yönelik talebi de karara bağladı.

Ara karar kapsamında tutuklu sanıkların ilk tutukluluk incelemesinin 24 Ağustos 2026, ikinci incelemenin ise tahliye kararı verilmemesi halinde 21 Eylül 2026 tarihinde dosya üzerinden yapılmasına karar verildi.

Davaya 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 09.00'da devam edilecek.