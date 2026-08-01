50 bini aşkın gencin katıldığı stadyumdaki final programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan salavatlarla karşılandı. Etkinlikte Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan II. Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TÜGVA'lı gençlerin yer aldığı dev bir koreografi sergilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeniz için tüm gücümüzle çalışıyoruz"

- "Türkiye Gençlik Vakfı'mız sadece bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak, ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline geldi"

- "TÜGVA, ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline geldi. 460 bin öğrencimize Kur’an-ı Kerim eğitimini verdi. 232 bin öğrenci tecvit eğitimi aldı, 387 bin üzerinde öğrencimiz Osmanlıca eğitimi derslerine katıldı"

- "Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor"

- "Sizlere baktıkça gururlanmak yerine, öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Sizlerin dik duruşudur. Sizlerin değerlerinize sahip çıkmanızdır"