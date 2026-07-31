İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerine Cem Küçük'ün yakalanması yönünde talimat verildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında Küçük'ün 30 Temmuz 2026 tarihinde gözaltına alındığı belirtildi.

İki ayrı suçlama yöneltiliyor

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada Cem Küçük hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarının yer aldığı aktarıldı.

Soruşturmanın detaylarına ilişkin edinilen bilgilere göre, Küçük hakkında bazı iş insanlarının şikâyetleri üzerine de inceleme yapıldığı iddia edildi. Bu kapsamda, bazı sosyal medya paylaşımlarının ve medya açıklamalarının soruşturma dosyasına dahil edildiği öne sürüldü.

TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi'nden ayrılmıştı

Cem Küçük, geçtiğimiz günlerde köşe yazarlığı yaptığı Türkiye Gazetesi ve program yorumculuğu yaptığı TGRT Haber ile yollarını ayırmıştı.

Küçük'ün ayrılığı sonrası bazı kulis haberlerinde, CHP'deki "mutlak butlan" tartışmaları ve siyasi değerlendirmelerinin ayrılık sürecinde etkili olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Ancak söz konusu iddialarla ilgili taraflardan resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Cem Küçük kimdir?

Cem Küçük, gazetecilik ve yazarlık kariyeri boyunca özellikle siyasi yorumlarıyla gündeme gelen isimlerden biri oldu. Uzun yıllar çeşitli medya kuruluşlarında görev yapan Küçük, televizyon programları ve köşe yazılarıyla kamuoyunda tanındı.

Soruşturma süreci devam ediyor

Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği, gözaltı sürecinin ardından savcılık işlemlerinin tamamlanmasının beklendiği öğrenildi.

Yetkili makamlar tarafından soruşturmanın sonucuna ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.