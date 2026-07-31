Oyuncu İrem Helvacıoğlu, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na gelmişti. Savcılık ifadesinde Ahbap Derneği ile ilişkisinin yardım faaliyetleriyle sınırlı olduğunu anlatan Helvacıoğlu, Haluk Levent ile 2021 yılında İzmir’deki orman yangınları sırasında tanıştığını ifade etti.

Helvacıoğlu, o dönemde yangından etkilenen hayvanlara yönelik çalışmalara destek verdiğini belirterek, Haluk Levent ile özel bir yakınlığının bulunmadığını söyledi.

“Ahbap’a maddi bağış yapmadım”

6 Şubat depremlerinin ardından birçok yardım organizasyonuna destek verdiğini anlatan Helvacıoğlu, Ahbap Derneği’ne doğrudan maddi bağış yapmadığını belirtti.

Oyuncu ifadesinde, “Deprem döneminde herhangi bir maddi yardımım olmamıştır. AFAD’ın yardım faaliyetlerinde de yer aldım. Deprem bölgesine yardım ulaştırabilmek için elimden geldiğince tüm yardım organizasyonlarına destek olmaya çalıştım” dedi.

Firmalarla dernek arasında koordinasyon sağladı

Helvacıoğlu, yardım sürecindeki rolünün ihtiyaç sahipleriyle firmalar ve dernek arasında iletişim sağlamak olduğunu belirtti.

Bazı temel ihtiyaç malzemeleri için üretici firmalarla görüştüğünü aktaran Helvacıoğlu, firmalardan aldığı fiyat ve stok bilgilerini dernek yetkililerine ilettiğini, satın alma ve sevkiyat süreçlerinin ise dernek tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

“Yardımların ulaşıp ulaşmadığını biz bilemezdik”

Yardımların deprem bölgelerine ulaşıp ulaşmadığı konusunda kendisinin doğrudan bilgi sahibi olmadığını söyleyen Helvacıoğlu, sürecin dernek yetkililerinin verdiği bilgiler üzerinden takip edildiğini belirtti.

Helvacıoğlu, “Sağlanan yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığı benim ve benim gibi yardım faaliyetinde bulunan kişilerin bilebileceği bir durum değildi. Bunu dernek yetkililerinin verdiği bilgiler doğrultusunda öğreniyorduk” ifadelerini kullandı.

“Gerçekten kullanıldıysa cezalandırılmalarını isterim”

Soruşturmanın kendisini üzdüğünü dile getiren Helvacıoğlu, yardım faaliyetlerinin dışında bir amaçla hareket edildiğinin ortaya çıkması halinde sorumluların cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Helvacıoğlu ifadesinde, “6 Şubat depremi sebebiyle Ahbap Derneği’nin yardım faaliyeti sırasında herhangi bir maddi kazancım asla olmamıştır. Eğer gerçekten yardıma muhtaç insanlara ulaşması gereken maddi yardım kaynakları kendi uhdelerinde kullanılmışsa cezalandırılmalarını yürekten isterim” dedi.

İrem Helvacıoğlu, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı. Soruşturma kapsamında daha önce bazı oyuncuların da savcılığa ifade vermek üzere çağrıldığı öğrenildi.