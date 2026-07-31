Sosyal medyada başlayan masum bir tanışma, bazı kişiler için büyük bir kabusa dönüştü. Ankara’da “flört” görüntüsü altında kurulan tuzakla erkekleri hedef alan bir çete, polis operasyonuyla ortaya çıkarıldı.
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İddiaya göre çete üyeleri, sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları kişilere sevgili olma vaadiyle yaklaştı. Güven kazandıktan sonra mağdurları ev veya otel odalarına davet eden şüpheliler, buluşma anında planlarını devreye soktu.
Buluşma adresine başka kişilerle birlikte gelen şüphelilerin, mağdurları tehdit ederek cep telefonu ve paralarını aldığı belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.