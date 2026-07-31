Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarına karşı ekiplerin sahadaki mücadelesinin sürdüğünü belirtti.

Yumaklı açıklamasında, “Yeşil vatan savunmamız aralıksız devam ediyor. Sahada yürüttüğümüz özverili ve etkin mücadeleler neticesinde; Muğla’nın Fethiye ilçesindeki yangın tamamen kontrol altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Diğer bölgelerde devam eden çalışmalara da değinen Yumaklı, Balıkesir’in Gömeç ilçesi, Antalya’nın Alanya ilçesi ile Mersin’in Gülnar ve Aydıncık ilçelerindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altında olduğunu aktardı.

Aydın’ın Çine ilçesindeki yangına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, “Aydın Çine’de devam eden yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam edecek” dedi.

Yangın bölgelerinde soğutma ve kontrol çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.