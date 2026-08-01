Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Bewen Enerji'nin halka arz başvurusunun 23 Temmuz 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını hatırlattı.

Şirket payları için 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplanması planlanırken, halka arz süreci piyasalardaki mevcut koşullar nedeniyle yeniden değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda, mevcut piyasa ortamında halka arzdan beklenen faydanın sağlanamayacağı öngörüldü. Açıklamada ayrıca, yatırımcıların halka arz sonrasında olası olumsuzluklardan etkilenmemesi amacıyla sürecin ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Şirket, yeni halka arz takviminin uygun piyasa şartlarının oluşmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını belirtirken, erteleme kararının tamamen piyasa dinamikleri ve yatırımcıların korunması amacıyla alındığının altı çizildi.

Halka arzın ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin ise henüz yeni bir tarih açıklanmadı. Gözler, Bewen Enerji ve konsorsiyum tarafından yapılacak yeni duyurulara çevrildi.