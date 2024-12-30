Ocak Zammı Oranları Netleşiyor

Karakaş, temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon farkının yüzde 14,57 olarak hesaplandığını ve bu oranın emekliler için garanti olduğunu ifade etti. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi doğrultusunda, ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonu da eklendiğinde, emeklilere yüzde 16 ila 17 arasında zam yapılacağını öngördüğünü kaydetti.

“Benim analizime göre, bu oran yüzde 16,3 civarında olacaktır. Ancak yüzde 17’yi geçmesi beklenmiyor” diyen Karakaş, refah payı verilmemesi durumunda bunun sadece enflasyon güncellemesi olacağını ve gerçek bir zamdan söz edilemeyeceğini belirtti.

Taban Maaşta Yeni Dönem

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’den 13 bin 500 TL ile 15 bin TL arasında bir seviyeye çıkarılabileceğini ifade eden Karakaş, “Tahminimiz, taban maaşın 13 bin 500 ile 14 bin TL arasında olacağı yönünde. Ancak bu artış, enflasyon güncellemesi olduğundan bir zam olarak değerlendirilemez” diye konuştu.

Prim Gününe Göre Zam Talebi

Karakaş, mevcut sistemde 3600 prim günü ile 9000 prim günü ödeyenlerin aynı taban maaşı almasının adil olmadığını belirterek, zam oranlarının prim günlerine göre hesaplanması gerektiğini vurguladı.

Ocak ayında açıklanacak nihai enflasyon rakamları ve refah payı kararıyla, emekli maaşlarında yapılacak artışın kesinleşmesi bekleniyor.