Konfederasyon, yaklaşık 140 bin çalışanı kapsayan Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın (YHS) kaldırılarak personelin eğitim durumuna ve fiilen yaptığı görevlere uygun kadrolara geçirilmesini istedi.

DMK Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının uzun yıllardır çözülemeyen sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, bu durumun kamu yönetiminde önemli bir adaletsizlik oluşturduğunu söyledi.

"61 Yıllık Mağduriyet Sona Ermeli"

Cengiz, yardımcı hizmetler sınıfının 1965 yılında yürürlüğe giren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile oluşturulduğunu hatırlatarak, aradan geçen 61 yıla rağmen çalışanların görev tanımlarının netleştirilmediğini ifade etti.

YHS bünyesinde aşçı, kaloriferci, bakım personeli ve teknisyen yardımcısı gibi 22 farklı meslek grubunun bulunduğunu dile getiren Cengiz, bu personelin KPSS ile devlet memuru olarak göreve başlamasına rağmen meslekleri dışında farklı işlerde görevlendirilebildiğini savundu.

"Görev Tanımları Belirsiz"

Konfederasyona göre yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin görev sınırlarının açık şekilde belirlenmemesi, çalışanların günün ihtiyaçlarına göre farklı işlerde görevlendirilmesine neden oluyor. Bu durumun hem çalışma barışını hem de kamu hizmetlerinin verimliliğini olumsuz etkilediği belirtildi.

Torba Yasaya Düzenleme Talebi

DMK, sorunun çözümü için torba yasaya eklenecek kısa bir düzenlemenin yeterli olacağını savundu. Konfederasyonun talepleri arasında:

Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın tamamen kaldırılması,

Personelin eğitim ve mesleklerine uygun hizmet sınıflarına geçirilmesi,

Görev tanımlarının açık şekilde belirlenmesi,

Ek göstergelerin eğitim durumuna göre yeniden düzenlenmesi,

Temizlik ve benzeri destek hizmetlerinin bu işler için istihdam edilen personel tarafından yürütülmesi yer aldı.

Eylem Sembolik Protestoyla Sona Erdi

Basın açıklamasının ardından konfederasyon üyeleri, sorunların yıllardır çözülememesine dikkat çekmek amacıyla "un eleyip elek asma" eylemi gerçekleştirerek protestolarını sonlandırdı. Konfederasyon, yardımcı hizmetler sınıfına ilişkin düzenlemenin kamu personel reformu kapsamında bir an önce hayata geçirilmesini talep etti.