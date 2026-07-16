Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ile Arif Sevik, Berk Ulu, Erkin Köse, M. Sait Köse ve Mert Ulu hakkında ise savcılık tarafından tutuklama talep edildi.

Soruşturmada mali incelemeler dikkat çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında geniş çaplı inceleme gerçekleştirildi.

MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin gelir durumlarıyla uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildiği belirtildi. Soruşturma dosyasına göre şüpheliler arasında yoğun para transferleri yapıldığı, yüksek miktarlarda şans oyunları ve bahis hesaplarına para aktarıldığı, ayrıca kısa süre içinde zincirleme tapu devir işlemlerinin gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Operasyonlar dört ilde düzenlendi

Soruşturmanın ilk aşamasında, Ahbap Derneği çalışanları ve dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda 7 kişi daha yakalanırken, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bir kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

Mahkemeden tedbir kararı

Soruşturmanın son aşamasında mahkeme, olası mal kaçırma ve delillerin korunması amacıyla Ahbap Derneği'nin tüzel kişiliğine ait mal varlıkları ile dosyada şüpheli olarak yer alan tüm kişilerin mal varlıklarına tedbiren el konulmasına hükmetti.

Soruşturma çok yönlü olarak sürerken, savcılığın mali incelemeler ve delil toplama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.