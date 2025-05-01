1 Mayıs’ın Tarihçesi

1 Mayıs’ın kökeni 19. yüzyılın sonlarına, sanayi devrimi sonrası ağır çalışma koşulları altında ezilen işçilerin hak arayışlarına dayanır. 1886 yılında ABD’nin Chicago kentinde işçiler, günlük 8 saatlik çalışma hakkı talebiyle greve gitmiş, Haymarket Meydanı’nda düzenlenen gösterilerde kan dökülmüş ve çok sayıda işçi hayatını kaybetmiştir. Bu olay, tüm dünyada işçi hareketlerinin kıvılcımı olmuş; 1889 yılında toplanan II. Enternasyonal, 1 Mayıs’ı “Emek ve Dayanışma Günü” ilan etmiştir.

Türkiye’de 1 Mayıs

Türkiye’de ilk 1 Mayıs kutlaması 1923 yılında İstanbul’da gerçekleşti. Ancak özellikle 1970’li yıllarda kitlesel kutlamalarla dikkat çekti. 1977 yılında Taksim Meydanı’nda yüz binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs mitinginde yaşanan ve tarihe "Kanlı 1 Mayıs" olarak geçen olayda 34 kişi yaşamını yitirdi. Bu olaydan sonra 1 Mayıs uzun süre yasaklandı. 2009 yılında “Emek ve Dayanışma Günü” olarak resmi tatil ilan edilmesiyle birlikte 1 Mayıs, Türkiye’de yeniden yasal zeminde kutlanmaya başlandı.

Günümüzde 1 Mayıs

Günümüzde 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de işçi sendikaları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılımıyla meydanlarda kutlanıyor. Çalışma koşulları, iş güvencesi, adil ücret, sendikal haklar gibi taleplerin dile getirildiği bu özel gün, aynı zamanda işçiler arasında dayanışmanın pekiştirildiği bir platform görevi görüyor.

1 Mayıs Neden Hâlâ Önemli?

Dijitalleşme, uzaktan çalışma ve esnek mesai gibi kavramların yaygınlaştığı günümüz çalışma hayatında işçi hakları yeniden tartışma konusu haline geliyor. İş kazaları, düşük ücretler, kayıt dışı çalışma ve sendikal baskılar gibi sorunlar 1 Mayıs’ın hâlâ ne kadar güncel ve önemli olduğunu gösteriyor.

1 Mayıs İşçi Bayramı, yalnızca bir tatil günü değil, emeğe verilen değerin, hak arayışının ve toplumsal adaletin simgesi olmaya devam ediyor. Emeğin kutsallığını hatırlatan bu anlamlı gün, işçilerin tarihsel mücadelesinin unutulmaması açısından büyük önem taşıyor.

Ekovitrin olarak tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.