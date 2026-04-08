İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak "3 milyon TL destek" paketine başvurular başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan paket kapsamında kredi; 180 ay vadeli, ilk yıl geri ödemesiz ve yüzde 0,69 faiz oranıyla verilecek.

Düşük kredi faizinin emlak sektörünü canlandırması beklenirken sektör temsilcileri, kredinin sektöre can suyu olacağını belirtti.



"Bütün illere bu kredinin acilen gelmesi gerekiyor"

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, İstanbul'da uygulanan kredi faiz oranının depremden etkilenen 11 il başta olmak üzere bütün illerde uygulanması gerektiğini belirterek, "İstanbul, deprem bölgesinde olan riskli illerimizden bir tanesidir. Kredi ve faiz oranı güzel. 0,69 ile 1 yıl ödemesiz, 15 yıl vadeli olarak devletimiz şartları oluşturmuş. Ancak depremden etkilenen 11 vilayetimiz başta olmak üzere bütün illere de bu kredinin acilen gelmesi gerekiyor. Çünkü Anadolu üvey evlat değil. İstanbul'daki kredi çıkınca bizim de beklentimiz üst seviyeye çıktı. 11 vilayetimiz başta olmak üzere bütün illere kademeli olarak yapılacağından eminiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un bu olaya el atacağından eminiz" ifadelerini kullandı.



"Vatandaşlarımız, tabut binalardan çıkmış olacak"

Kentsel dönüşüm ile birlikte artık 'tabut' olarak tabir edilen gecekondu ve güvensiz evlerin de ortadan kalkacağına vurgu yapan DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, "Riskli yapısı olup kredi oranlarına ulaşamayan vatandaşlarımız var. Hem onların güzel bir yaşam alanı hem de sektörün canlanması açısından riskli yapı ve kentsel dönüşümdeki faiz oranının 11 vilayete de uygulanması gerekmektedir. Vatandaşlarımız, tabut diye tabir ettiğimiz binalardan çıkmış olacak. Bilim ve fen kurallarına göre mühendislik hizmeti alan binalarda oturacaklar. Hem de ödeme kolaylığı olacak" diye konuştu.

Kredinin sektöre can suyu olacağını anlatan Karslıoğlu, daha sonra şunları söyledi:

"İstanbul'daki vatandaşlarımıza da ikazımız var. Şantiye sisteminde olan müteahhitleri düzgün seçip danışmanlık hizmeti alarak bu krediye başvurmaları gerekiyor. Sistemin güzel ilerlemesi adına bu şarttır. 0,69 muazzam bir faiz oranıdır. İnşaat sektörü, 200 farklı sektörü arkasından getiren lokomotiftir. Sektöre bir can suyu olur. Sektörde çalışanlar ve paydaşlar ekonomimizi canlandırır. 11 vilayetin de eklenmesiyle Türkiye'de bu çığır açacaktır diye düşünüyoruz."