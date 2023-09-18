İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen Ev ve Mutfak Eşyaları Züchex Fuarı, uluslararası düzeyde büyük ilgi gördü. Fuarın açılış konuşmasını yapan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, sektörün Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirtti ve 7 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini ifade etti. Öksüz, yaşanan felaketlere rağmen ihracat performanslarını artırdıklarını ve Züchex Fuarı ile en az 2 milyar dolarlık iş hacmi beklediklerini dile getirdi. Türk üreticilerinin ürün kalitesi ve hizmet anlamında iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Öksüz, Türkiye'yi dünyanın önde gelen züccaciye ihracatçıları arasına sokma hedefini paylaştı.

Sektörün ihracat kilogram birim fiyatının son 5 yılda yüzde 13,8 artarak 2022'de 3,95 dolara yükseldiğini belirten Öksüz, en çok ihracat yapılan ülkelerin Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve Fransa olduğunu söyledi.

Küçük ev aletleri sektöründe başarılı olan Arzum'un Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, sektörün geleceğine umutla baktıklarını ifade etti.

Avrupa'nın ve Türkiye'nin ilk ve tek bambu üreticisi Bambum, fuara katılarak yeni ürünlerini tanıttı. Bambum Genel Müdürü Selman Yar, 2023 yılında ihracat ağlarını genişleterek global arenada daha etkin olmayı hedeflediklerini açıkladı.

TV, uydu alıcısı ve küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Skytech'in CEO'su Uğur Ünsal, dünya genelinde önemli markalarla işbirliklerinin devam edeceğini ve 2024 yılında borsaya açılma planlarının olduğu bilgisini paylaştı.

Sektörün önde gelen markalarından CVS Elektrikli Ev Aletleri, fuara damgasını vurdu. Standlarını birçok yerli ve yabancı ziyaretçi doldururken, 64. Hükümet Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ve Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da firmayı ziyaret etti.

Schafer, Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı 2023'te en yeni ürünleriyle yer aldı. Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aslan, fuarı Ekovitrin'e değerlendirdi ve geleceğe dönük hedeflerini anlattı.

Koch Collection, Züchex 2023’e imzasını atan markalar arasında yer aldı. Sektördeki çeyrek asırlık tecrübesini Koch Collection markasına taşıyan firmanın sahibi Mustafa Ölmez ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.