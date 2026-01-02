Dondurucu Soğuğa Rağmen On Binler City Hall Önünde Toplandı

NEW YORK (İHA) – New York’un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani, görevinin ilk gününde City Hall bahçesinde düzenlenen görkemli törenle ikinci kez yemin etti. Hava sıcaklığının hissedilen eksi 13 dereceye kadar düştüğü törende, on binlerce New Yorklu soğuğa aldırış etmeden belediye binası çevresini doldurdu.

Törende eski New York Belediye Başkanları Bill de Blasio ve Eric Adams, New York Valisi Kathy Hochul ile çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum temsilcisi hazır bulundu.

Güvenlik Önlemleri Üst Seviyeye Çıkarıldı

Son dönemde artan bomba ihbarları nedeniyle yemin töreninde yoğun güvenlik önlemleri alındı. City Hall ve çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, girişler kontrollü noktalardan sağlandı. Polis helikopterleri havadan denetim yaparken, dedektör köpekleri ve özel eğitimli ekipler görev aldı. Tören olaysız şekilde tamamlandı.

Açılış Konuşmasını Alexandria Ocasio-Cortez Yaptı

Törenin açılış konuşmasını Demokrat Parti Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez yaptı. Mamdani’nin 34 yaşında göreve gelmesine dikkat çeken Ocasio-Cortez, onun New York tarihinin en genç belediye başkanı olduğunu vurguladı.

Ocasio-Cortez, “Bugün New York için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Korku yerine cesareti, azınlığın kazancı yerine çoğunluğun refahını seçtik” ifadelerini kullandı. Mamdani’nin şehrin ilk Müslüman belediye başkanı ve son yarım yüzyılda göreve gelen ilk göçmen olduğuna da dikkat çekti.

Dinlerarası Dayanışma Mesajı Verildi

Yemin töreninde New York Şehri İslam Merkezi Yönetici Direktörü ve NYPD din görevlisi İmam Halid Latif dua etti. Latif, makamın halka hizmet için var olduğunu vurgularken, farklı dinlere mensup temsilcilerin imamın arkasında yer alması birlik ve dayanışma mesajını öne çıkardı.

Yemini Bernie Sanders Ettirdi

Halk önündeki yemin töreninde Demokrat Senatör Bernie Sanders, yemin metnini Mamdani’ye tekrarlattı. Mamdani, yemini büyükannesinin Kur’an-ı Kerim’i üzerine etti. Kalabalık sık sık “Zohran, Zohran” sloganları attı.

Sanders konuşmasında, “Zenginlerin ve büyük şirketlerin adil vergi ödemesini istemek radikal değil, doğru olandır” derken kalabalık “Zenginleri vergilendirin” sloganlarıyla destek verdi.

“Belediye Gücünü Halk İçin Kullanacak”

Yemin sonrası konuşan Zohran Mamdani, yönetim anlayışını şu sözlerle özetledi:

“Cesur ve kapsayıcı şekilde yöneteceğiz. Her zaman başarılı olamayabiliriz ama denemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Belediye artık New Yorkluların yaşamını iyileştirmek için gücünü kullanmaktan çekinmeyecek.”

İlk Gün ‘Mahalle Partisi’ ile Kutlandı

Demokratik sosyalist kimliğiyle tanınan Mamdani, göreve başlamasının ilk gününü City Hall’da düzenlenen büyük bir “mahalle partisi” ile kutladı. Şehir içi otobüsleri ücretsiz yapma vaadiyle dikkat çeken Mamdani, etkinliğe eşi Rama Duwaji ile birlikte taksiyle geldi.

Gece Yarısı Yemini Tarihe Geçmişti

Zohran Mamdani, görevinin ilk yeminini gece yarısı, halka kapalı ve kullanılmayan City Hall metro istasyonunda Kur’an-ı Kerim üzerine etmişti. Bu yönüyle New York tarihinde bir ilke imza atan Mamdani, City Hall bahçesindeki ikinci ve halka açık törenle görevine güçlü bir toplumsal destekle başlamış oldu.