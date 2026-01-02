Yeni yılın başlamasıyla birlikte özel sektörde milyonlarca çalışan maaş zamlarını ve prim ödemelerini merak ederken, kamuoyunun dikkatleri bir kez daha Yüce Auto’ya çevrildi. Skoda’nın Türkiye distribütörlüğünü yapan Yüce Auto’nun sahibi Ahmet Yüce, geçmiş yıllarda çalışanlarına dağıttığı yüksek ikramiyelerle geniş yankı uyandırmıştı.

Son iki yılda 25 ve 29 maaş ikramiye vermişti

Otomotiv sektöründe yaşanan dalgalanmalara rağmen çalışanlarını ödüllendirmeyi sürdüren Ahmet Yüce, son iki yılda tüm çalışanlarına sırasıyla 25 ve 29 maaş ikramiye dağıtmış, bu uygulama kamuoyunda büyük takdir toplamıştı.

2025 yılında otomotiv sektöründe satışların genel olarak düşüş göstermesine rağmen Yüce Auto’nun başarılı bir performans sergilemesi, ikramiye geleneğinin bu yıl da devam etmesini sağladı.

Bu yıl ikramiye tutarı açıklanmadı

Edinilen bilgilere göre, Skoda Türkiye bünyesinde görev yapan tüm çalışanlara yıl sonunda ikramiye ödemesi yapıldı. Ancak önceki yıllardan farklı olarak bu kez ikramiyenin kaç maaş tutarında olduğu kamuoyuyla paylaşılmadı.

“İkramiye vermeye ömrüm yettiğince devam edeceğim”

Ahmet Yüce, geçtiğimiz yılın başlarında verdiği bir röportajda ikramiyelerle gündeme gelmek istemediğini belirterek, bundan sonraki ikramiye tutarlarını açıklamayacağını ifade etmişti.

Başarıyı çalışanlarıyla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Yüce, şu sözleriyle dikkat çekmişti:

“Ömrüm yettiği ve kazancım el verdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim.”

Ahmet Yüce’nin bu yaklaşımı, iş dünyasında çalışan memnuniyeti ve sosyal sorumluluk açısından örnek gösterilmeye devam ediyor.