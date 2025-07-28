Haziran ayında 18 milyon dolarlık ihracat

Don nedeniyle 2025 yılında hasat edilebilecek ürün olmadığını ancak eldeki stoklarla ihracata devam edildiğini vurgulayan Özcan, sadece Haziran ayında 2 bin 618 ton kuru kayısı ihraç edilerek 18 milyon doları aşkın döviz girdisi sağlandığını kaydetti. Özcan, “2025 yılı için hasat edilebilir ürünümüz yoktu. Ancak elimizdeki stoklarla ihracata devam edeceğimizi söylemiştik. Nitekim Haziran ayında bu hedefi gerçekleştirdik” dedi.

"Fiyatlar yükseldi, miktar azaldı ama gelir dengelendi"

Zirai donun ardından fiyatlarda yaşanan sert artışın ihracat miktarını sınırladığını belirten Ramazan Özcan, “Nisan sonrası fiyatlarda çok ciddi bir artış yaşandı. Bu da ihracat miktarının 3 bin ton seviyelerine gerilemesine neden oldu. Ancak gelirlerde belirgin bir düşüş olmadı. Hatta son iki ayda ihracat ortalama fiyatımız 7 doların üzerine çıktı. Önümüzdeki aylarda bu rakamın 9-10 dolar bandına ulaşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıllık hedefe dondan dolayı ulaşılamadı

Yılın ilk yarısında elde edilen ihracat performansına rağmen, zirai don olmasaydı 2025 için belirlenen 100 bin tonluk ihracat hedefinin rahatlıkla yakalanabileceğini ifade eden Özcan, “12 Nisan’da yaşanan felaket olmasaydı, bu yılki hedefimiz olan 100 bin ton ihracata ulaşmamız mümkündü” dedi.

Malatya, liderliğini sürdürüyor

İhracat sezonunun 1 Ağustos’ta tamamlanacağını belirten Özcan, Ağustos 2024’ten bu yana 70 bin tonun üzerinde kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi. Malatya’nın kuru meyve ihracatında Türkiye’nin lider ili olduğunu vurgulayan Özcan, “Türkiye, kuru meyve ihracatında özellikle kuru kayısıda gücünü koruyor. Malatya da bu alandaki öncü rolünü sürdürüyor” şeklinde konuştu.