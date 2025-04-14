Eksi 14 Dereceyi Gören Soğuk, Beklentileri Aştı

Kırkgöz, yaptığı açıklamada bu dönemlerde don riski öngörüldüğünü ancak sıcaklıkların eksi 14 dereceye kadar düşmesini beklemediklerini dile getirdi. Saha çalışmalarına başladıklarını ifade eden Kırkgöz, ilk gözlemlerde en büyük zararın çiçeklenme dönemindeki meyve ağaçlarında görüldüğünü vurguladı. Özellikle Akşehir’deki ihracatlık kiraz bahçelerinde büyük hasar oluştuğuna dikkat çekti.

“Yalnızca 4-5 saat süren zirai don, neredeyse tüm meyveyi yok etti. Eğer birkaç gün sürseydi, ağaç gövdeleri bile zarar görebilirdi,” diyen Kırkgöz, üreticilerin Tarım Sigortaları Havuzu’na (TARSİM) başvurularını sürdürdüğünü ve bu yıl meyve üretiminin ciddi oranda azalacağını öngördüklerini söyledi.

Pancar Tarlaları Dondu, Yeniden Ekime Çağrı

Pancar üreticilerini erken ekim konusunda sürekli uyardıklarını dile getiren Kırkgöz, "İklim değişiyor, artık bu risk kalıcı hale geldi. Erken ekilen pancarların tamamı donarak yok oldu. Bu nedenle tarlaların yeniden kontrol edilmesi ve gerekiyorsa vakit kaybetmeden tekrar ekime hazırlanması şart,” dedi.

Hububatta Durum Daha İyi, Ancak Takip Gerekli

Hububat konusunda ise ilk değerlendirmelere göre ciddi bir zararın olmadığını aktaran Kırkgöz, geç ekim yapılan ürünlerde don nedeniyle yalnızca yaprak yanmaları yaşandığını, bu durumun da uygun bitki besleme uygulamalarıyla telafi edilebileceğini kaydetti.

“Bu Yaz Meyveyi Az ve Pahalı Tüketeceğiz”

Kırkgöz, sadece Konya’da değil, meyveciliğin önde olduğu pek çok bölgede benzer zararın görüldüğünü belirterek, “Bu yaz sofralarımıza meyve daha az gelecek, gelenler de muhtemelen daha pahalı olacak. İklimsel afetlere karşı çiftçilerimizin desteklenmesi artık kaçınılmaz” diye konuştu.

Uzmanlar, yaşanan bu gibi afetlerin tarım sigortalarının ve sürdürülebilir tarım politikalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgularken, çiftçilerin desteklenmesi için devletin acil eylem planı oluşturması gerektiğine dikkat çekiyor.