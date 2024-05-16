Bankamız gerekli süreçleri tamamlayarak, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmekte olduğu, dış ticaret hacmimizin artan bir seyir izlediği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) faaliyete başlayacaktır.

Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde (DIFC) yer alacak Temsilciliğimiz, müşterilerimiz ile muhabir bankalarımız arasında koordinasyonu sağlayarak, Türk ve BAE firmalarının iş ve işlemlerine destek olmayı, bu sayede iki ülke arasındaki dış ticaret ve yatırımların arttırılmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

Bulunduğu ülkelerin ekonomisine değer katacak faaliyetlerin finansmanına yönelik bankacılık ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan ve yurtdışında 17 ülkede 120 hizmet noktası ile bankacılık faaliyetlerini sürdüren Ziraat Bankası, Dubai Temsilcilik Ofisi ile 18 ülkede 121 hizmet noktasında global bir banka olarak varlığını sürdürecektir. Ziraat Finans Grubu olarak dış ticaretin finansmanında etkinliğimizi artırma stratejilerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde uluslararası alanda derinleşme ve yaygınlaşma yönündeki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.