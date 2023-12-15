ZF Aftermarket Türkiye ve WABCO'nun Türkiye'deki tek temsilcisi ve distribütörü Intermobil Otomotiv iş birliğiyle Antalya'da düzenlenen lansman etkinliğinde her iki firmanın üst düzey temsilcileri, ZF ve WABCO'nun ticari araç servis ağı temsilcileri ve sektörden 250’nin üzerinde katılımcı yer aldı.

Lansman etkinliğinde konuşan ZF Aftermarket Türkiye Genel Müdürü Selim Aydınlıoğlu, vurgulayarak, "Bu etkinlikte WABCO ve ZF servislerinin değerli temsilcileriyle bir arada olmak bize gurur veriyor. Bu birliktelik filolara ve ticari araç sahiplerine özel çözümler ve hizmetler sunma konusunda benzersiz fırsatlar yaratmamıza olanak tanıyacaktır. Ana hedefimiz, müşterilerimizi desteklemek ve servis ortaklarımızın en son pazar bilgisine ve profesyonel gelişimine olanak sağlamaktır. Bu sayede servislerimizin büyüyen ve değişen ticari araç pazarının gelecek zorluklarına daha iyi hazırlanmalarını ve servis hizmetlerinin kapsamını genişletmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Intermobil Otomotiv’in Genel Müdürü Rıfat Perahya ise açılış konuşmasında WABCO ve Intermobil Otomotiv arasındaki iş birliğinin gücünü vurgulayarak, "41 yıldır gururla taşıdığımız WABCO markasının ZF ile entegrasyonunun önemli bir adımı olan ticari araç hizmet portföyünün genişletilmesi, her zaman güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde ilerleyerek, başarılarla dolu bir geleceği temsil ediyor. İki başarılı servis ağının birleşmesi, ticari araç sistemleri teknolojisi alanında inovasyon ve kapasite bakımından yeni bir döneme girişi simgeliyor. Lojistik sektörünün zorluklarına ve fırsatlarına karşı birlikte mücadele edeceğimiz için büyük bir heyecan içindeyiz.” dedi.

ZF [pro]Service nedir?

ZF [pro]Service, ZF Service Points ve WABCO Service Partner gibi mevcut servis ağlarını, tüm ZF Aftermarket markalarının ürün yelpazesini kapsayan tek bir kapsamlı servis ağında birleştiren benzersiz bir konsepttir. Bu yeni servis konsepti ile ZF, kamyon, treyler ve otobüsler için önde gelen yedek parça, teknoloji ve servis hizmetleri tedarikçisi olarak, kapsamlı deneyimini ve teknolojik bilgisini tüm servis ağlarına aktarmayı planlıyor. Şirketin ana hedefi, müşterilerini desteklemek ve servis ortaklarına en son pazar bilgisine ve profesyonel gelişime erişim sağlamaktır. Bu sayede servislerin büyüyen ve gelişen ticari araç pazarının geleceğine daha iyi hazırlanmaları ve servis hizmetlerinin kapsamını genişletmeleri amaçlanıyor.

ZF [pro]Service ortakları için avantajlar

Kapsamlı portföy ve servis hizmeti ile müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunulurken, geniş teknik bilgi birikimi ve gelişmiş destek ile teknolojik gereksinimlere uygun çözümler üretiliyor. Ayrıca, eğitim ve ekipman için özel koşullar sağlanarak atölye personelinin sürekli gelişimini destekleniyor. ZF [pro]Academy servislerine, en son teknolojilere erişim desteği, pazarlama materyallerine erişim, filolara ve OEM'lere yönelik etkili ağ tanıtımı, bölgesel servis konferanslarına katılım ve servis atölyesi markalama hizmeti sunularak sektörde lider bir hizmet deneyimi sunulması hedefleniyor. Bu sayede atölyeler, nitelikli distribütörler ve servis merkezleri aracılığıyla yaklaşık 70.000 parça numarasıyla tüm ZF ürün dünyasına erişebilecek. Buna yeniden üretilmiş yedek parçalar ve yedek üniteler de dahildir. Aktarma organları (şanzıman, debriyaj) ve şasiye (akslar, direksiyon, frenler) odaklanan ZF’nin ürün yelpazesi her yıl yüzlerce yeni ürünle büyümektedir.