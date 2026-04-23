Yaklaşık üç yıllık hazırlık sürecinin ardından hayata geçen proje, sadece Ayvalık için değil, Türkiye genelinde zeytinyağı sektörünün dönüşümü açısından da dikkat çekiyor. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Balıkesir Valiliği’nin destekleriyle yürütülen çalışmada, bölgedeki 16 oda ve borsa tek çatı altında buluşarak ortak bir yapı oluşturdu.

Üretici, sanayici ve ihracatçı aynı sistemde buluşacak

Kurulacak lisanslı depolama tesisiyle birlikte zeytinyağı, uluslararası standartlara uygun koşullarda saklanabilecek. Bu sayede hem ürün kalitesinin korunması hem de piyasa istikrarının sağlanması hedefleniyor. Sisteme dahil olan üreticiler, ürünlerini güvenli şekilde depolarken devlet desteklerinden de doğrudan yararlanabilecek.

Lisanslı depoculuk modeli; üreticilere stopaj muafiyeti gibi avantajlar sunarken, tüccar ve sanayiciler için de vergi kolaylıkları getiriyor. Markalar ise ihtiyaç duydukları nitelikli ve coğrafi işaretli zeytinyağına yıl boyunca kontrollü erişim imkânı elde edecek.

Kalite kaybına son: “Altın sıvı” doğru koşullarda korunacak

Zeytinyağında kaliteyi belirleyen en önemli unsurlardan biri olan depolama koşulları, kurulacak tesisle birlikte standart hale getirilecek. Sızma zeytinyağlarının 18 aya kadar, riviera türünün ise 12 aya kadar ilk günkü özelliklerini koruyabilecek şekilde muhafaza edilmesi planlanıyor. Bu durum, hem iç piyasada hem de ihracatta ürün değerinin artmasına katkı sağlayacak.

ELÜS sistemiyle finansmana erişim kolaylaşacak

Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri de finansal boyutu. Lisanslı depoya bırakılan ürünler karşılığında düzenlenecek Elektronik Ürün Senedi (ELÜS), üreticilere yeni bir finansman kapısı açacak. Üreticiler bu senetleri teminat göstererek düşük faizli kredi imkanlarından yararlanabilecek.

Uzmanlara göre bu sistem, özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilerin nakit akışını rahatlatırken, ihracatçıların da toplu ve güvenilir ürün teminini kolaylaştıracak. Böylece Ayvalık ve çevresi, zeytinyağında sadece üretim merkezi değil, aynı zamanda güçlü bir ticaret ve lojistik üssü haline gelme yolunda ilerleyecek.

Hayata geçirilmesi planlanan tesisin, bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması ve Türkiye’nin zeytinyağı sektöründe uluslararası rekabet gücünü artırması bekleniyor.