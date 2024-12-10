Zeren Group Holding üretim sektörü şirketlerinden yeni nesil alüminyum üreticisi markası Zeren Metal, Galatasaray SK Erkek Basketbol Takımı’nın şort sponsoru oldu.

2024-2025 sezonunu kapsayan sponsorluğun imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Zeren Group Holding Bankacılık Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Danışmanı Yasemin Altunbaş, Zeren Metal Yurt İçi ve Yurt Dışı Satış Müdürü Sadullah Öztrak, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Baş antrenörü Yakup Sekizkök ile takım oyuncularının katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta gerçekleştirildi.

Törende konuşan Galatasaraylı yöneticiler ve Zeren Metal temsilcileri, bu iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında 2024-2025 sezonu boyunca Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın Türkiye Basketbol Ligi, Türkiye Kupası ve FIBA Champions League maçlarında giyeceği formalarda şort önünde Zeren Metal logosu yer alacak.

Bu iş birliğinin her iki taraf için de sürdürülebilir büyüme, yenilikçi projeler ve uzun vadeli başarı açısından önemli fırsatlar sunacağına inanıyoruz.