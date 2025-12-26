Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov’un ABD tarafıyla gerçekleştirdiği son temaslara ilişkin kendisini bilgilendirdiğini ifade etti. Sürecin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, “Tek bir gün bile kaybetmiyoruz. Yakın gelecekte Başkan Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapma konusunda anlaştık. Yeni yıl öncesinde birçok karar alınabilir” dedi. Zelenskiy, mesajını “Ukrayna’ya zafer” sözleriyle tamamladı.

Zelenskiy’den 20 Maddelik Barış Planı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Çarşamba günü gazetecilerle yaptığı görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeyi hedefleyen 20 maddelik barış planını kamuoyuna açıklamıştı. Zelenskiy, hafta sonu Miami’de ABD ve Ukrayna heyetleri arasında varılan mutabakatla şekillenen bu planı, “savaşı sona erdirmenin ana çerçevesi” olarak nitelendirmişti.

Kremlin: Putin ABD’nin Önerilerini İnceliyor

Öte yandan Kremlin cephesinden de sürece ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev’in Miami temaslarının ardından Moskova’ya döndüğünü ve ABD tarafından sunulan Ukrayna’da barışa yönelik önerilerin Putin tarafından analiz edildiğini bildirdi.