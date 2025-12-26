Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’nda günlük doğalgaz üretiminin 40-45 milyon metreküpe çıkarılacağını, yurtdışında ise daha aktif bir milli petrol şirketi hedeflediklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Konferansı’nda Türkiye’nin enerji politikalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bayraktar, 2016 yılında hayata geçirilen Milli Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda 2026’da yeni bir döneme girileceğini vurguladı.

Gazlaştırma Kapasitesi 200 Milyon Metreküpe Çıkacak

Bayraktar, Türkiye’nin günlük gazlaştırma kapasitesinin 2016 yılında 30 milyon metreküp seviyesinde olduğunu hatırlatarak, “Bugün bu kapasite 161 milyon metreküpe ulaştı. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bunu 200 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

2026 yılının, enerji sektörüne yoğun dış finansmanın geleceği bir yıl olacağını ifade eden Bayraktar, bu sürecin yatırımlar açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Gabar’da 80 Bin Varillik Plato Üretim

Petrol üretiminde gelinen noktaya da değinen Bayraktar, Gabar’da günlük 80 bin varillik plato üretime ulaşıldığını açıkladı. Bölgede yaklaşık 3 bin 500 kişinin istihdam edildiğini söyleyen Bayraktar, “Gabar, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin sahadaki en somut örneklerinden biri oldu. Bölge terörden temizlendiğinde ekonomik potansiyelin nasıl ortaya çıktığını göstermiş olduk” diye konuştu.

Sakarya Gaz Sahası’nda Üretim 4 Katına Çıkacak

Sakarya Gaz Sahası’nda halihazırda günlük yaklaşık 9,5 milyon metreküp doğalgaz üretildiğini ve bu üretimle 4 milyon haneye gaz sağlandığını belirten Bayraktar, 2026 yılında bu miktarın iki katına çıkarılacağını söyledi.

2028 yılını kritik bir eşik olarak tanımlayan Bayraktar, “Doğalgaz üretimimiz 4 katına çıkacak. Sakarya Gaz Sahası’nda günlük 40-45 milyon metreküp doğalgaz üretmeyi hedefliyoruz. 2028 itibarıyla, yeni bir keşif olmasa bile 500 bin varil petrol ve doğalgaz üreten güçlü bir milli petrol şirketine sahip olacağız” dedi.

Yurtdışında Daha Aktif Bir Milli Petrol Şirketi

Türkiye’nin günlük petrol ve doğalgaz talebinin 2 milyon varil seviyesinde olduğuna dikkat çeken Bayraktar, bu ihtiyacın karşılanması için yeni bir hikâye yazılması gerektiğini vurguladı.

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son yıllarda önemli bir enerji diplomasisi yürütüyoruz” diyen Bayraktar, yurtdışında daha aktif bir milli petrol şirketi hedeflediklerini ifade etti.

Somali ve Pakistan’da Sondaj, Trakya’da Yeni Teknoloji

Bayraktar, Somali’de 2026 yılında ilk sondajın yapılacağını, Pakistan’da ise üç offshore ve iki onshore sahada ortaklık kurulduğunu belirtti. Pakistan’da da 2026’da sondaj faaliyetlerine başlanacağını aktaran Bayraktar, “2026, ilk yatay sondaj ve çatlatma yöntemlerinin kullanılacağı yıl olacak. Burada elde edilecek başarı, petrol ve doğalgaz sektörümüzde oyun değiştirici bir etki yaratabilir. Bu teknolojiyi Trakya bölgesine taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Akkuyu’da İlk Elektrik 2026’da

Konuşmasının sonunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne özel vurgu yapan Bakan Bayraktar, “2026 bizim için çok önemli bir yıl olacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk elektriği 2026 yılında üreteceğiz. Bu yıl, Türkiye enerji sektörüne yoğun dış finansmanın geleceği bir dönem olacak” ifadelerini kullandı.