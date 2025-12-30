“Amaç, Savaşı Sürdürmek ve Diplomasiyi Sabote Etmek”

KİEV (İHA) – Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın, Ukrayna’nın Putin’in konutuna saldırı girişiminde bulunduğu yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Zelenskiy, bu iddiaların Kiev başta olmak üzere Ukrayna şehirlerine yönelik yeni saldırıları gerekçelendirmek için ortaya atıldığını belirtti.

Zelenskiy açıklamasında,

“Bu sözde ‘konut saldırısı’ hikayesi, Rusya’nın savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmayı reddetmesini meşrulaştırmak amacıyla uydurulmuş bir yalandır. Bunlar tipik Rus yalanlarıdır”

ifadelerini kullandı.

“Rusya, Trump Ekibiyle Yürütülen Barış Çabalarını Baltalıyor”

Rusya’nın, ABD’de Donald Trump’ın ekibiyle yürütülen diplomatik girişimleri bilinçli olarak sabote etmeye çalıştığını savunan Zelenskiy, Ukrayna’nın barıştan yana tavrını yineledi.

“Barışa ulaşmak için ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Ukrayna diplomasiyi baltalayacak adımlar atmaz”

dedi.

Zelenskiy ayrıca, uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, Rusya’nın kalıcı barış çabalarını baltalamasına izin verilmemesi çağrısında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha: “Rusya’nın Klasik Taktiği”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya’nın iddialarının tamamen manipülasyon olduğunu belirtti. Sibiha,

“Rusya’nın her zamanki taktiği, kendi yaptığı veya planladığı şeyi karşı tarafa atfetmektir”

ifadelerini kullandı.

Sibiha, Rusya’nın bu yıl Ukrayna’daki hükümet binalarını hedef aldığını hatırlatarak, Ukrayna’nın yalnızca meşru askeri hedeflere karşılık verdiğini söyledi.

“Saldırgan Rusya, Savunan Ukrayna”

Ukrayna’nın BM Şartı’nın 51. maddesi kapsamında kendini savunduğunu vurgulayan Sibiha, saldırgan ile savunma yapan ülke arasında eşitlik kurulamayacağını ifade etti. Dünya liderlerine çağrıda bulunan Sibiha, Rusya’nın kışkırtıcı açıklamalarının kınanmasını istedi.

Ukrayna’nın, ABD öncülüğünde ve Avrupa ortaklarının katılımıyla yürütülen barış girişimlerine bağlılığını sürdürdüğü belirtildi.