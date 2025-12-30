Trump, Erdoğan için “çok iyi bir dostum” ifadelerini kullanırken, Suriye’deki gelişmelerde Türkiye’nin rolüne özel vurgu yaptı.

Mar-a-Lago’daki Zirvede Gündem Orta Doğu ve Türkiye Oldu

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Florida’nın Palm Beach bölgesindeki Mar-a-Lago’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Basın toplantısında Suriye, İran, Gazze, Hamas, Batı Şeria ve Abraham Anlaşmaları gibi kritik başlıklar ele alınırken, Trump’ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri öne çıktı.

Trump, Orta Doğu’da barışın korunması gerektiğini belirterek, “Birçok konuda mutabakata vardık. Gitmek istediğimiz yerle mevcut durum arasında çok büyük fark yok” dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan Çok Güçlü Bir Lider”

Türkiye-İsrail hattında olası bir gerilime ilişkin soruya yanıt veren Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan yakın ilişkisini vurguladı. Trump,

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok iyi tanıyorum. O benim çok iyi bir dostum. Ona saygı duyuyorum ve Netanyahu’nun da duyduğunu biliyorum. Aralarında bir sorun olmayacak” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, geçmişte Türkiye ile kurduğu ilişkilere dikkat çekerek, “Türkiye ile kimsenin yapamadığı şeyleri yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir iş çıkardı” dedi.

Suriye Vurgusu: “Erdoğan Övgüyü Hak Ediyor”

Trump, Suriye’deki son gelişmelerde Türkiye’nin rolüne özel bir parantez açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kritik katkı sağladığını belirten Trump,

“Suriye’de çok kötü bir liderin ortadan kaldırılmasına büyük ölçüde yardımcı olan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı. Hiçbir zaman övgü istemedi ama gerçekten çok övgüyü hak ediyor” dedi.

Bu değerlendirmeye Netanyahu’nun da katıldığını ifade eden Trump, Türkiye’nin bölgede istikrar açısından önemli bir aktör olduğunu vurguladı.

F-35 Mesajı: “Çok Ciddi Şekilde Değerlendiriyoruz”

Basın toplantısında bir gazetecinin Türkiye’ye F-35 satışıyla ilgili sorusuna da yanıt veren Trump, konunun gündemlerinde olduğunu belirterek,

“Bunu çok ciddi şekilde değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.

İran, Hamas ve Gazze Mesajları

Trump, İran’ın bölgedeki gücünün zayıfladığını savunarak, “İran’ın prestiji büyük ölçüde azaldı. Yeniden güçlenmelerine izin vermeyeceğiz” dedi.

Hamas’a ilişkin olarak ise, silahsızlanmaları için “çok kısa bir süre” verileceğini ifade eden Trump, aksi durumda ağır sonuçlar olacağını söyledi.

Netanyahu’dan Trump’a “İsrail Ödülü” Sürprizi

Basın toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump’a övgüler yağdırarak, İsrail’in en prestijli ödüllerinden birinin Trump’a verileceğini duyurdu. Netanyahu, bu ödülün “İsrail ve Yahudi halkına yaptığı katkılar” nedeniyle verileceğini söyledi.

“Suriye ile Barışçıl Bir Sınır İstiyoruz”

Netanyahu, Suriye’ye ilişkin değerlendirmesinde ise sınır güvenliğine vurgu yaparak, “Suriye ile barışçıl bir sınıra sahip olmak istiyoruz. Terör tehdidinin olmadığı, güvenli bir sınır hedefliyoruz” dedi.