Zelenskiy, Ukrayna’da savaş sonrası kalıcı barışı sağlamayı amaçlayan ve 30’dan fazla ülkenin yer aldığı Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı.

Zelenskiy, Rusya’nın saldırılarının sürdüğünü belirterek, “Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı henüz sona ermedi. Her gün cephe hattında halkımızı kaybediyoruz, şehirlerimize ve enerji altyapımıza yönelik saldırılar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Savunma desteğinin kesintisiz sürmesi hayati önem taşıyor”

Ukrayna lideri, savaşın diplomatik yollarla sonlandırılması için çabaların devam ettiğini ancak bu süreçte askeri desteğin önemine dikkat çekerek, “Bu savaşı bitirmek için diplomasi kadar güçlü savunma desteği de şart. Ortaklarımızın Ukrayna’ya her gün yeterli güvenlik ve savunma desteği sağlamayı unutmamaları kritik bir gerekliliktir” dedi.

Koalisyon üyeleri desteğini sürdürüyor

Gönüllüler Koalisyonu üyelerinin Ukrayna’ya destek konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Hem savunma hem de diplomasi alanında yardımın devam edeceğini bilmek bizi güçlendiriyor. Bugünkü görüşmeler, koalisyonun Ukrayna ordusuna ve halkına desteğini sürdürme iradesini bir kez daha göstermiştir” şeklinde konuştu.

Zelenskiy, uluslararası dayanışmanın savaşın gidişatı ve Ukrayna’nın geleceği için belirleyici olduğunu ifade ederek açıklamalarını tamamladı.