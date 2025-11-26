Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda 5. hafta heyecanı yaşandı. Toplam 9 maçın oynandığı gecede favori gösterilen takımların yaşadığı puan kayıpları dikkat çekti. Galatasaray sahasında Union Saint-Gilloise’a 1-0 yenilirken, Etihad Stadyumu’nda Manchester City'nin Bayer Leverkusen’e 2-0 mağlup olması futbol dünyasında büyük sürpriz olarak değerlendirildi.

Galatasaray’dan kritik yenilgi

Sarı-kırmızılı ekip, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise karşısında etkili olamadı ve sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla gruptaki puan durumunda önemli bir avantajı kaçıran Galatasaray, son hafta öncesinde işini zora soktu.

Benfica’dan Mourinho yönetiminde ilk galibiyet

Jose Mourinho’nun başında olduğu Benfica, Ajax deplasmanında 2-0 kazanarak gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Portekiz temsilcisi, alınan bu kritik üç puanla üst tur iddiasını son haftaya taşıdı.

Etihad’da büyük şok: City evinde kaybetti

Gecenin en büyük sürprizlerinden biri Manchester City – Bayer Leverkusen mücadelesinde yaşandı. Almanya temsilcisi Leverkusen, İngiliz devi City’yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde ses getiren bir galibiyete imza attı.

Chelsea’den Barcelona’ya net galibiyet

Avrupa’nın iki devinin buluştuğu gecede gülen taraf İngiliz temsilcisi oldu. Chelsea, Barcelona’yı 3-0 yenerek puanını 10’a yükseltti ve gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı.

Karabağ ve Juventus deplasmanda kazandı

İlk dört maçta topladığı 7 puanla dikkat çeken Karabağ, Napoli deplasmanında sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Juventus ise bol gollü geçen Bodo/Glimt deplasmanında 3-2 kazanarak gruptaki ilk galibiyetini aldı. Milli oyuncu Kenan Yıldız, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

Günün maç sonuçları