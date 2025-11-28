Trump, ABD ordusu mensuplarıyla gerçekleştirdiği video görüşmesinde, “Önümüzdeki birkaç yıl içinde gelir vergisini büyük ölçüde azaltmayı ve belki tamamen kaldırmayı düşünüyorum. Elde ettiğimiz gelirler sayesinde neredeyse tamamen kaldırabiliriz” ifadelerini kullandı.

Başkanın açıklamaları, tarifelerden sağlanan gelirlerin federal bütçeye katkısını vurgulaması açısından da dikkat çekti. Gelir vergisinin neredeyse tamamen kaldırılabileceğine dair bu öngörü, ekonomik ve vergi politikaları açısından gündemde önemli bir tartışma yaratacağa benziyor.