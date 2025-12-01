Beyaz Saray, medya ile ilişkileri yeni bir gerilim düzeyine taşıyan dikkat çekici bir adım attı. Resmi internet sitesine “Medya Suçluları” adlı yeni bir sekme ekleyen yönetim, bu bölümde çeşitli kategoriler altında gazeteci ve medya kuruluşlarının isimlerini tek tek paylaşarak kamuoyu önünde teşhir etti.

“Yanıltıcı. Taraflı. Teşhir Edildi.”

Yeni sekmede yer alan başlık, “Yanıltıcı. Taraflı. Teşhir edildi.” ifadeleriyle açılıyor. Bölümde “yanıltıcı haber”, “kötüye kullanım” ve “yanlış tanımlama” gibi kategoriler oluşturularak ilgili medya organlarının listesi sunuluyor.

Beyaz Saray’ın bu adımı, uzun süredir devam eden medya–yönetim gerilimini daha görünür hâle getirirken, basın özgürlüğü tartışmalarını da yeniden ateşledi.

Haftanın ‘Medya Suçluları’

Sitede haftalık olarak belirlenen medya kuruluşlarına özel bir bölüm ayrıldı. Bu hafta için seçilen kuruluşlar ise:

The Boston Globe

CBS News

The Independent

Söz konusu kuruluşların logoları, sayfada büyük bir “teşhir edildi” mührü ile gösterildi.

Yanlış ve Yanıltıcı Haber Suçlamaları

Beyaz Saray’ın “yanlış ve yanıltıcı haber” kategorisine aldığı kurumlar arasında Axios, The Hill, CBS News, The Boston Globe ve The Independent yer aldı. Yönetimin bu kurumlara yönelttiği suçlamalardan bazıları şöyle:

The Hill:

Biden dönemine ait bir kolluk kuvvetleri fotoğrafını kullanarak Başkan Trump’ın güvenlik politikalarını yanlış şekilde “otokratik” olarak göstermekle suçlandı.

CBS News, The Boston Globe, The Independent:

Trump’ın Kongre üyelerinin isyana teşvikten sorumlu tutulmasına yönelik açıklamalarını çarpıtarak ‘infaz çağrısı’ yaptığı yönünde haberler yayınlamakla itham edildi.

Axios:

TPS (Geçici Koruma Statüsü) sahiplerini “yasal” olarak nitelendiren bir makale yayınlamakla eleştirildi.

Basın Özgürlüğü Tartışmaları Yeniden Gündemde

Beyaz Saray’ın bu yeni uygulaması, medya etik standartları, basın özgürlüğü ve devlet-medya ilişkileri konusunda geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Yönetimin eleştirel yayınları “suçlu” olarak işaretlemesi, birçok uzman tarafından demokratik normlara aykırı bir adım olarak değerlendiriliyor.