Bölgedeki yerel kaynaklar, İsrail helikopterlerinin köy çevresini hedef aldığını, ardından topçu birliklerinin atışlara başladığını aktardı. Saldırılar sırasında bölgede büyük bir panik yaşandığı, bazı ev ve yapıların hasar gördüğü bildirildi.

Saldırı sonrası bölge sakinleri ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktığı iddia edilirken, olayla ilgili İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) resmi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

İsrail’in son dönemlerde Suriye’ye yönelik saldırılarını artırdığı ve bu durumun uluslararası kamuoyunda egemenlik ihlali tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığı ifade ediliyor.