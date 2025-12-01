Yeni düzenlemeye göre, Çinli turistler, iş insanları, akademisyenler, sanatçılar ve sporcular 30 gün süreyle Rusya’ya vizesiz seyahat edebilecek. Ancak karar, Çinli göçmen işçileri, uzun dönemli öğrenciler ve lojistik ile taşımacılık sektöründe çalışanları kapsamayacak.

Uygulamanın 14 Eylül 2026’ya kadar geçerli olacağı bildirildi. Yetkililer, kararın Pekin’in birçok Rus vatandaşına vizesiz giriş hakkı tanıma adımına karşılık alındığını açıkladı.

Hatırlanacağı üzere Çin, Eylül ayında yaptığı açıklamayla 15 Eylül 2025’ten itibaren bir yıl boyunca Rus vatandaşlarının 30 güne kadar Çin’e vizesiz seyahat edebileceğini duyurmuştu.