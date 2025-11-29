Vize Başvuruları Askıya Alındı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan pasaportu taşıyan kişilere artık vize verilmeyeceğini duyurdu. Rubio, “ABD’nin, ülkesini ve halkını korumaktan daha büyük bir önceliği yoktur” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Trump yönetiminin “Üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durdurma” söyleminin ardından geldi ve kamuoyunda geniş yankı oluşturdu.

İltica Değerlendirmeleri de Durduruldu

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph B. Edlow, güvenlik taramalarının en üst seviyeye çıkarıldığını ifade ederek tüm iltica kararlarının geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Edlow, “Amerikan halkı her zaman önce gelir” mesajını verdi.

Trump, Biden’ı Göç Politikaları Üzerinden Eleştirdi

Kararın arka planında, Washington’da iki Ulusal Muhafıza yönelik saldırının şüphelisinin Afgan uyruklu çıkması bulunuyor. Olay sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden’ın göçmenlik politikalarını bir kez daha hedef aldı.

Trump, Afganistan’dan tahliyeler sırasında çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, “Yüz binlerce insan tamamen denetimsiz şekilde ülkemize aktı. Bunun bedelini bugün ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üçüncü Dünya Ülkelerinden Göçü Kalıcı Olarak Durduracağız”

Trump, daha önce yaptığı konuşmalarda ABD'nin göç sisteminin “eski ve işlemez hale geldiğini” savunarak, ülkeye değer katmayan veya güvenlik riski oluşturduğu değerlendirilen yabancıların sınır dışı edileceğini söylemişti.

Trump’ın vurguladığı adımlar arasında şunlar yer alıyor:

Üçüncü Dünya ülkelerinden göçün kalıcı olarak durdurulması

ABD vatandaşı olmayanlara sağlanan federal yardımların kesilmesi

Kamuya yük olan veya güvenlik tehdidi oluşturan yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesi

“Batı medeniyetiyle uyumsuz” kişilerin vatandaşlıklarının geri alınması

Kararın Uluslararası Etkileri Merak Konusu

ABD’nin Afganistan pasaportuna yönelik bu yeni vize yasağı, diplomatik çevrelerde bölgedeki ilişkileri nasıl etkileyeceğine yönelik soru işaretleri yarattı. Uygulamanın ne kadar süreceği ve kapsamının genişleyip genişlemeyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.