Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafıza yönelik saldırının Afgan uyruklu bir şüpheli tarafından gerçekleştirildiğinin açıklanmasının ardından, mevcut göçmenlik politikalarını eleştiren Trump, selefi Joe Biden’ı sert sözlerle hedef aldı. Kendi Truth Social hesabından açıklamalarda bulunan Trump, Afganistan’dan yapılan tahliyelere ilişkin bir fotoğraf paylaşarak, “Bu, Afganistan’daki o korkunç hava tahliyesinden bir görüntü. Yüz binlerce insan tamamen denetimsiz şekilde ülkemize aktı. Bunu düzelteceğiz ancak Biden ve ekibinin ülkemize yaptıklarını asla unutmayacağız” dedi.

“Vatandaş olmayanlara yönelik tüm destekleri sonlandıracağım”

Trump, mevcut göç politikalarının ülkenin refahını ve güvenliğini zayıflattığını savunarak, vatandaş olmayan kişilere sağlanan federal yardımların tamamını keseceklerini belirtti. Biden döneminde ülkeye “yasa dışı yollarla kabul edilen milyonlarca kişinin” geri gönderileceğini dile getiren Trump, “ABD’ye değer katmayan ya da ülkemizi sevmeyen herkes sınır dışı edilecek. İç huzuru bozan göçmenlerin vatandaşlıkları geri alınacak” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, kamuya yük olduğunu savunduğu, güvenlik tehdidi oluşturduğunu öne sürdüğü ve “batı medeniyetiyle uyumsuzluk sergileyen” yabancı uyrukluların da ülkeden çıkarılacağını söyledi.

“Tek çözüm ters göç”

Göçmenlik sisteminde kapsamlı bir “temizlik” yapılacağını vurgulayan Trump, yasa dışı göçmenlerin büyük çapta azaltılmasını hedefleyen yeni planların devreye alındığını duyurdu. Trump, “Bu durumun tamamen düzelmesini sağlayacak tek çare ters göçtür” diyerek, ülkede huzuru bozan kişilerin uzun süre kalmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Açıklamasının sonunda Şükran Günü mesajı paylaşan Trump, “Amerika’nın temsil ettiği her şeyden nefret eden, çalan, öldüren ve yok edenler hariç herkese mutlu bir Şükran Günü diliyorum” ifadelerini kullandı.