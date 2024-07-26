Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte bakan yardımcısı, büyükelçi, rektör ve üst kademe kamu yöneticiliklerine atamalar gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sakarya'nın da aralarında bulunduğu 21 ile yeni Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü atandı. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü görevine Zekeriya Selamet asaleten atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 2 il müdürü görevden alındı ve 21 yeni il müdürü atandı. Bakanlıkta Çanakkale İl Müdürü Muhammet Mermer ve Çankırı İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım görevden alındı. Adana İl Müdürlüğüne Mustafa Gökboğa, Ağrı İl Müdürlüğüne Ertaç Baki, Aksaray İl Müdürlüğüne Nurettin Ulaş, Balıkesir İl Müdürlüğüne Emine Böçkün, Bayburt İl Müdürlüğüne Salih Köse, Burdur İl Müdürlüğüne Mustafa Çakır, Çankırı İl Müdürlüğüne Abdulhaluk Longa, Düzce İl Müdürlüğüne Sezgin Küçüktepe, Gaziantep İl Müdürlüğüne Niğde İl Müdürü Umut Zeybek, Gümüşhane İl Müdürlüğüne Cengiz Maden, Hatay İl Müdürlüğüne Süleyman Yıldırım, Isparta İl Müdürlüğüne Hüseyin Güçlü, Kars İl Müdürlüğüne Mustafa Tosunoğlu, Kırıkkale İl Müdürlüğüne Çiğdem Açıkyıldız Kazel, Kırşehir İl Müdürlüğüne Murat Konan, Kilis İl Müdürlüğüne Emre Çalğan, Nevşehir İl Müdürlüğüne Mahmut Selçuk, Sakarya İl Müdürlüğüne Zekeriya Selamet, Siirt İl Müdürlüğüne Sabri Sidar, Sinop İl Müdürlüğüne Zeki Yıldırım ve Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Can Kayhan Özok atandı.