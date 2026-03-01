Edinilen bilgilere göre, Ronay’ın sosyal medya hesabı üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ilişkin yaptığı paylaşım üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık tarafından, söz konusu paylaşım nedeniyle “devletin askeri teşkilatını aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ronay'ın yaptığı "Zekatımı TSK'ya versem oluyor mu ? Bomba falan alırız" açıklamalarının ardından hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.