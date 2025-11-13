Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı, ayrıca Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalırken diğer kesimlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl il hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları:

Ankara: Parçalı bulutlu, 14°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı, 17°C

İzmir: Parçalı bulutlu, 21°C

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı, 17°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı, 26°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı, 23°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer kuvvetli, 14°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 16°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur, 13°C

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, 20°C Şener Üşümezsoy: En Riskli Bölge Ege! “Hatta İncil’de Bile Geçiyor” İçeriği Görüntüle

Meteoroloji uzmanları, özellikle Orta Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli yağışların yol açabileceği su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.