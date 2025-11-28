Özellikle Kıyı Ege, Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.

İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, rüzgarın çoğunlukla güney yönlerden; Akdeniz kıyılarında ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İşte bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu – 17°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa yakasında aralıklı ve yerel sağanak yağışlı – 19°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 21°C

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı – 18°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu – 24°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 22°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu – 23°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu – 20°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu – 10°C

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.