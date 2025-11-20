Sakarya ile Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü, son günlerde oluşan kabarcık ve fokurdama olayları ile gündemde. Göldeki bu hareketlilik, bölge sakinlerinde ciddi bir endişe yaratıyor.

Gölün kot seviyesi 28,75 metreye düşerken, su çekilmesinin izleri kıyılarda net bir şekilde görülüyor. Gölden yükselen kabarcıklar, uzun yıllardır dalış ve balıkçılıkla uğraşan vatandaşların dikkatini çekti. Bu anlar, Güngör Demirci tarafından sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede viral oldu. Demirci, görüntüleri paylaşırken “Su kaynıyor” yorumunu yaptı.

Bölgeye gelen vatandaşlardan Fatih Mehmet Akdemir, daha önce farklı bölgelerde benzer kabarcıkların oluştuğunu ve bunun ardından deprem meydana geldiğini belirterek kaygısını dile getirdi. Akdemir, şunları söyledi:

“Gölde önce sular çekildi. Sonrasında ise kabarcıklar ve fokurdama olayı ile karşı karşıya kaldık. Herkes korkuyor, rahat uyuyamıyoruz. Yetkililerin bu konuda gerekli incelemeleri yaparak en azından bir açıklama yapması lazım. Daha önce böyle bir olaya rastlamadık. Depremden önce bu tür olayların başka yerlerde olduğunu gördüğümüz için tedirginiz.”

Uzmanlar, gölde oluşan kabarcıkların çeşitli doğal sebeplerden kaynaklanabileceğini belirtse de, bölge halkı yetkililerden açıklama ve önlem bekliyor.

Sapanca Gölü’ndeki bu olağan dışı hareketlilik, hem bölge sakinlerinin hem de göl çevresinde faaliyet gösteren işletmelerin gündeminde yer alıyor. Gölün durumu ve kabarcıkların nedeni hakkında resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.