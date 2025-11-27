Sıcaklıklar Düşüyor, Yağışlar Kapıda

MGM’nin son değerlendirmelerine göre yurdun iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Kıyı Ege, Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık geçecek.

Marmara ve Ege’de Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı

Rüzgârın, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden saatte 40–60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. MGM, bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sis ve Pus Etkisini Sürdürecek

Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu kesimlerde sis ve pus oluşumu bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma nedeniyle sürücülerin tedbirli olması öneriliyor.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinden Normale Dönüyor

Hava sıcaklıkları şu an mevsim normallerinin üzerinde seyretse de hafta sonu itibarıyla ciddi bir düşüş başlayacak. MGM’nin yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre 1 Aralık Pazartesi günü tam 13 ilde hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor.

20 Aralık’ta Büyükşehirlerde Kar Beklentisi

Meteoroloji uzmanları, mevcut tahmin haritalarına göre bu kışın son 10 yılın en yağışlı kışlarından biri olabileceğini belirtiyor. Özellikle 20 Aralık itibarıyla İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehirde kar örtüsünün görülmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 20

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 22

Adana: Az bulutlu ve açık 24

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15