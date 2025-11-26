Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından drone ile çekilen görüntüler, hem dağlardaki doğal yaşamı hem de yılkı atlarının sevimli halleriyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Yılkı atları, geniş açık alanlarda özgürce dolaşırken, dağların üzerinde süzülen bulutların hareketi adeta bir dansı andırdı.

Kumalar Dağı, sadece yılkı atlarına değil, aynı zamanda farklı canlı türlerine de ev sahipliği yapıyor. Bu eşsiz manzara, bölgenin doğal güzelliklerini ön plana çıkararak ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Afyonkarahisar Kumalar Dağı, yılkı atları ve bulutların büyüleyici uyumuyla, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin mutlaka görmesi gereken doğal güzellikler arasında yer alıyor.