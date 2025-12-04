Birçok İl İçin Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Yapılan değerlendirmelere göre Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği ifade edildi.

Pus, Sis ve Don Olaylarına Dikkat

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, iç ve doğu bölgelerde pus ve sis etkili olacak.

Özellikle İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise buzlanma ve don olayları görüleceği tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinde

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik beklenmediğini, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Rüzgâr Güney ve Doğu Yönlerden Esecek

Rüzgârın genellikle güney ve doğu yönlerinden, Güneydoğu Anadolu’da ise kuzeyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.