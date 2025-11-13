Son haftalarda pompada yaşanan artışların ardından vatandaşlar, “Benzine indirim gelecek mi?”, “Motorin fiyatı bugün ne kadar?”, “LPG fiyatları güncel olarak kaç TL?” sorularına yanıt arıyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum (13 Kasım 2025 Perşembe)

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ve iç piyasadaki kur değişimleri, akaryakıt fiyatlarının yeniden şekillenmesine neden oluyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bugün için herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor. Ancak uluslararası petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak önümüzdeki günlerde benzinde küçük bir indirim ihtimali gündemde.

İşte 13 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 53,75 TL

Motorin litre fiyatı: 57,61 TL

LPG litre fiyatı: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 53,59 TL

Motorin litre fiyatı: 57,48 TL

LPG litre fiyatı: 27,08 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 54,60 TL

Motorin litre fiyatı: 58,64 TL

LPG litre fiyatı: 27,60 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 54,94 TL

Motorin litre fiyatı: 58,98 TL

LPG litre fiyatı: 26,82 TL

Benzin ve motorin fiyatları neden değişiyor?

Akaryakıt fiyatları, Brent petrolün varil fiyatı ve döviz kuru başta olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak belirleniyor. Ayrıca ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK düzenlemeleri de pompa fiyatlarında belirleyici rol oynuyor.

Son haftalarda Brent petrol fiyatlarında gözlenen düşüşe rağmen dövizdeki yukarı yönlü seyir, indirim beklentilerini sınırlıyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarının 80 doların altına inmesi halinde benzinde sınırlı bir indirim ihtimalinin yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Vatandaşlar indirim beklentisinde

Art arda gelen zamların ardından araç sahipleri indirim haberlerini yakından takip ediyor. Şu an için resmi bir açıklama bulunmasa da sektör temsilcileri, önümüzdeki hafta akaryakıtta fiyat güncellemesi olabileceğini ifade ediyor.