Özellikle Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in doğusu yağışlı geçecek.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu’nun yükseklerinde ise kar yağışı beklendiği bildirildi. Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don olaylarına karşı uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı açıklandı. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği kaydedildi.

İl İl Hava Durumu ve Günün En Yüksek Sıcaklıkları