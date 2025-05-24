TCMB’den yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin, finansal sistemdeki dengeyi korumayı ve kısa vadeli dış borçlanmanın cazibesini azaltmayı hedeflediği belirtildi. Buna göre, yurt dışından sağlanan TL cinsi fonlarda vade yapısına göre farklılaştırılmış yeni oranlar yürürlüğe girecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte:

1 aya kadar vadeli dış kaynaklı TL borçlanmalarda zorunlu karşılık oranı %12’den %18’e yükseltildi.

3 aya kadar vadeli işlemler için oran %14 olarak belirlendi.

Daha önce hem 1 yıl ve altı vadeli işlemler için ortak olarak uygulanan %12’lik oran, böylece vade kısaldıkça daha yüksek karşılık yükümlülüğüyle değiştirilmiş oldu.

Bu hamle, özellikle yurt dışı repo işlemleri ve kısa vadeli kredi kullandırımları üzerinden elde edilen fonların daha dikkatli ve uzun vadeli planlamalarla kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Uzmanlar, söz konusu adımın, döviz kurlarındaki oynaklığı azaltma ve bankacılık sisteminde Türk Lirası likiditesini daha etkin yönetme çabalarının bir parçası olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca bu adım, Merkez Bankası'nın son dönemde enflasyonla mücadele kapsamında uyguladığı sıkı para politikası duruşuyla da uyum gösteriyor.