Türkiye’nin coğrafi işaretli en değerli enginar üretim merkezlerinden biri olan bölgede çiftçiler, betonlaşmanın ortasında üretim yapmaya devam ediyor.

Yıllardır tarımla geçimini sağlayan üreticiler, özellikle son dönemde artan imar faaliyetleri nedeniyle tarlalarının çevresinin lüks konutlar, fabrikalar ve yoğun trafikle kuşatıldığını belirtiyor. Bu durum hem üretim süreçlerini zorlaştırıyor hem de tarım arazilerinin geleceğine ilişkin endişeleri artırıyor.

Bölgedeki üreticiler, artan yapılaşma nedeniyle tarım alanlarına erişimin bile güçleştiğini ifade ederken, zaman zaman ürün hırsızlığı gibi sorunlarla da karşılaştıklarını dile getiriyor. Çiftçiler, tüm zorluklara rağmen üretimi sürdürmeye çalışsa da uzun vadede tarım alanlarının tamamen kaybolmasından endişe ediyor.

Uzmanlara göre kontrolsüz kentleşme, özellikle büyük şehirlerin çevresindeki verimli tarım alanlarını tehdit etmeye devam ediyor. Hasanağa örneği ise tarım ile kentleşme arasındaki gerilimin somut bir yansıması olarak öne çıkıyor.