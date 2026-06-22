Fatsa ilçesindeki köyüne tatil için geldiği dönemde annesinin seracılık çalışmalarına destek veren 28 yaşındaki Tutal, tarımsal üretimin kendisine verdiği mutluluğu fark edince önemli bir karar aldı. Finans sektöründeki görevinden ayrılan genç kadın, köyüne dönerek üretici olmaya karar verdi.

Pandemi döneminde annesinin başlattığı seracılık faaliyetlerini büyütmek için çeşitli destek programlarından yararlanan aile, ilk seradan elde edilen verimin ardından yatırımlarını artırdı. Zaman içerisinde yeni seralar kurularak üretim kapasitesi genişletildi. Fırtına nedeniyle zarar gören seralar ise alınan desteklerle yeniden faaliyete geçirildi.

Bugün üç ayrı serada sebze, meyve ve fide üretimi gerçekleştiren Merve Tutal, doğal üretim yöntemlerine öncelik verdiklerini belirtiyor. Ürünlerinin tüketiciler tarafından ilgi gördüğünü ifade eden genç girişimci, köy yaşamının kendisine huzur verdiğini söylüyor.

İstanbul'da zihinsel yorgunluk yaşadığını dile getiren Tutal, kırsalda ise emek yoğun bir çalışma yürüttüklerini ancak bundan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Seracılık faaliyetlerini daha da geliştirmeyi hedefleyen genç üretici, kırsala dönüş yapmak isteyenlere de cesaret veren bir örnek oluşturuyor.

Merve Tutal'ın hikayesi, son yıllarda artan tersine göç hareketinin ve gençlerin tarımsal üretime yönelmesinin dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle kadın girişimcilerin tarım sektöründeki varlığının güçlenmesi açısından da önemli bir başarı hikayesi olarak değerlendiriliyor.