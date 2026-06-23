Böylece kamu borç stoku 15 trilyon lira sınırına yaklaşırken, borçların önemli bölümünün döviz cinsinden olduğu görüldü.

Bakanlığın yayımladığı verilere göre toplam borç stokunun 7 trilyon 204,2 milyar lirasını Türk lirası cinsinden yükümlülükler oluştururken, 7 trilyon 784,9 milyar liralık kısmı döviz cinsi borçlardan meydana geldi. Döviz cinsi borçların toplam stok içerisindeki payının Türk lirası borçların üzerinde seyretmesi dikkat çekti.

Hazine Alacak Stoku 253,1 Milyar Lira

Aynı dönemde Hazine alacak stoku 253,1 milyar lira olarak kaydedildi. Bu tutarın büyük bölümünü kamu kuruluşlarından olan alacaklar oluşturdu. Verilere göre Hazine'nin alacaklarının 246,3 milyar lirası kamu kuruluşlarından, 6,8 milyar lirası ise özel sektörden kaynaklandı.

Hazine alacaklarının 252,7 milyar liralık kısmının vadesi henüz gelmemiş anaparadan oluştuğu belirtilirken, vadesi geçmiş alacak tutarı 16,6 milyon lira olarak açıklandı.

Türkiye Varlık Fonu İlk Sırada

Hazineye en fazla borcu bulunan kuruluşlar sıralamasında Türkiye Varlık Fonu ilk sırada yer aldı. Fonun Hazine’ye olan borcu 217,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ise 9,7 milyar liralık borçla ikinci sırada yer aldı.

Belediyelerde En Yüksek Borç Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde

Mahalli idareler arasında Hazine’ye en fazla borcu bulunan kurum yaklaşık 2,1 milyar lira ile Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 1,5 milyar liralık borçla ikinci sırada yer alırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin borcu yaklaşık 1,49 milyar lira olarak açıklandı.

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin Hazine’ye olan borcu 667,1 milyon lira seviyesinde gerçekleşirken, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 485,9 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamu Bankaları ve Diğer Alacaklar

Kamu bankaları arasında Halkbank’ın Hazine’ye yaklaşık 1 milyar lira borcu bulunuyor. Ayrıca, Müflis Türkiye İmar Bankası'nın iflas masasından kaynaklanan Hazine alacağı ise 952,6 milyon lira olarak açıklandı.

Mayıs sonu itibarıyla açıklanan veriler, merkezi yönetim borç stokundaki yükselişin sürdüğünü ortaya koyarken, kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerin Hazine ile olan mali yükümlülüklerinin de yüksek seviyelerde seyrettiğini gösterdi.