Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,16 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,33 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,24 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 34,87 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 46,81 artış, imalatta yüzde 34,87 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 29,24 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 34,37 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36,90 artış, enerjide yüzde 125,66 artış, sermaye mallarında yüzde 25,15 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 4,27 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,19 azalış, imalatta yüzde 4,27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,52 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,28 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,01 artış, enerjide yüzde 14,96 artış, sermaye mallarında yüzde 3,08 artış olarak gerçekleşti.